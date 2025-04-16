Житель Подмосковья попался на выращивании на даче конопли на продажу

Утром 16 апреля загруженность подмосковных дорог достигла пяти баллов. В регионе было зафиксировано более одного миллиона автомобилей, что на 0,5% превышает средние показатели прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.