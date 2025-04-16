Житель Подмосковья попался на выращивании на даче конопли на продажу

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
39-летний житель Королёва устроил в частном доме на территории одного из СНТ Дмитровского округа теплицу по выращиванию конопли, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские обнаружили на втором этаже частного дома одиннадцать кустов конопли, а также четыре пакета и два ящика с веществом растительного происхождения. Кроме того, там находилось оборудование для выращивание наркосодержащих растений, электронные весы и упаковочные материалы», — говорится в сообщении.Эксперты исследовали содержимое одного из ящиков и выяснили, что в нём содержится марихуана. Общая масса вещества в одном ящике составила три килограмма. Остальное вещество будет проверено в ходе следствия.
Задержанный рассказал, что несколько месяцев выращивал коноплю для производства наркотиков и их дальнейшей продажи.
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