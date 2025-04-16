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Житель Подмосковья попался на выращивании на даче конопли на продажу

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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39-летний житель Королёва устроил в частном доме на территории одного из СНТ Дмитровского округа теплицу по выращиванию конопли, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские обнаружили на втором этаже частного дома одиннадцать кустов конопли, а также четыре пакета и два ящика с веществом растительного происхождения. Кроме того, там находилось оборудование для выращивание наркосодержащих растений, электронные весы и упаковочные материалы», — говорится в сообщении.
Эксперты исследовали содержимое одного из ящиков и выяснили, что в нём содержится марихуана. Общая масса вещества в одном ящике составила три килограмма. Остальное вещество будет проверено в ходе следствия.
Задержанный рассказал, что несколько месяцев выращивал коноплю для производства наркотиков и их дальнейшей продажи.

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Сотрудники ГАИ провели в Подмосковье беседы о безопасности с водителями фур
16 апреля 2025, 09:51

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы о безопасности провели во Власихе сотрудники Госавтоинспекции с водителями большегрузов, мероприятия были организованы в рамках социальной акции «Один щелчок спасает жизнь», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Целью мероприятия стало повышение уровня безопасности на трассах Московской области и снижение аварийности с участием грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ разъяснили водителям большегрузов, почему важно пользоваться ремнём безопасности, а также не превышать скорость, избегать опасного маневрирования и соблюдать режим работы и отдыха.

Всем водителям, принявшим участие в социальной акции, автоинспекторы раздали тематические памятки.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Загруженность дорог Московской области утром 16 апреля достигла пяти баллов
16 апреля 2025, 09:46

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Утром 16 апреля загруженность подмосковных дорог достигла пяти баллов. В регионе было зафиксировано более одного миллиона автомобилей, что на 0,5% превышает средние показатели прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольшие пробки образовались на федеральных трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на ключевых шоссе: Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.

Специалисты рекомендуют водителям проявлять повышенное внимание на дорогах, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких манёвров для обеспечения безопасности движения.

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Производитель ковров вложит в расширение производства в Дмитрове 3 млрд рублей
16 апреля 2025, 09:36

Фото: istockphoto.com/amixstudio

Производство ковров расширит компания «РОЯЛТАФТ» в индустриальном парке «Подосинки» на территории Дмитровского округа: инвестор получил разрешение на строительство второго этапа завода. Объём вложений в проект оценивается в 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Новый завод будет состоять из двух зданий. Первое площадью 33 тысячи квадратных метров начали строить в 2022 году, работы должны завершить в конце текущего года. В этом году компания получила разрешение на строительство второго здания площадью 13 тысяч квадратных метров, объект должны ввести в эксплуатацию в 2028 году», — говорится в сообщении.
В целом площадь нового завода в два раза больше площади первого подмосковного завода «РОЯЛТАФТ». Там будет создано около 200 рабочих мест.

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Подмосковные карусели посетили свыше 11 тыс. человек за прошедшую неделю
16 апреля 2025, 09:33

Фото: istockphoto.com/amixstudio

За последнюю неделю губернаторские карусели «Сказка» посетили более 11,16 тысячи посетителей. Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской инициативы и выделяются оригинальным дизайном, над которым трудился дизайнер Денис Симачев, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Карусели созданы для досуга жителей и гостей Подмосковья: они оснащены аудиосистемой и иллюминацией.

Лидером по числу гостей за прошедшую неделю стала карусель в Одинцово, расположенная на Центральной площади. Её выбрали для прогулок и развлечений 2,1 тысячи человек.

На втором месте — карусель в Коломне. Карусель, установленная на Житной площади. Она привлекла 2 тысячи посетителей. Благодаря художественному оформлению и разнообразию развлечений она пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов.

Третью строчку по посещаемости занял аттракцион в Ногинске. За неделю он собрал 1,5 тысячи гостей. Он находится в Центральном парке и был основан в 1875 году. Эта карусель окружена множеством развлечений: от батутов и детских площадок до киносеансов и театральных постановок под открытым небом.

Всего в Подмосковье установлено восемь подобных каруселей в разных округах. С момента своего появления в 2018 году они стали неотъемлемой частью культурной жизни региона.

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Свыше 190 тыс. жителей Московской области получают единое пособие
15 апреля 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Минсоциразвития МО

Единое пособие уже получают свыше 190 тысяч жителей Подмосковья. Такой статистикой поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Такое пособие представляет собой ежемесячные выплаты господдержки семьям с детьми по всей территории России. Оформить единое пособие могут беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет.
«В Подмосковье более 1,2 млн. семей, воспитывающих детей. 115 тыс. из них являются многодетными. Одна из самых востребованных мер поддержки для беременных женщин и семей с детьми - единое пособие, которое получают более 190 тыс. жителей области», — отметила Болатаева.
Как пояснили в пресс-службе Минсоциразвития Подмосковья, сумма выплаты зависит от нуждаемости семьи и колеблется от 50 до 100% прожиточного минимума. Обычно размер выплат составляет от 9 до 21 тыс. рублей.

С прошлого года единое пособие на детей назначается по месту фактического проживания или временной регистрации. При этом документы, подтверждающие место жительства, предоставлять не требуется.

Выплаты единого пособия осуществляет Социальный фонд России. Узнать больше о едином пособии можно через социального бота-помощника в Телеграме «Соцуслуги Подмосковья».

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