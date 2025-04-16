Санта-Клаус отхлестал ребенка еловыми ветками по лицу и теперь может сесть на пять лет

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В конце июня в Германии стартует судебный процесс против 62-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с четырехлетним мальчиком. Мужчина, одетый в костюм Санта-Клауса, болезненно отхлестал ребенка еловой веткой, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года на рождественской ярмарке в Штральзунде. Мальчик вместе со своей 38-летней матерью находился на мероприятии, где мужчина раздавал сладости в образе Санты.
Ребенок назвал 62-летнего работника «тупым» и показал ему язык, на что последовала крайне агрессивная реакция — обвиняемый стал бить мальчика еловыми ветками по лицу и телу «за наглость». В случае доказательства вины мужчине грозит до пяти лет заключения или значительный штраф.
Подозреваемый, однако, отрицает обвинения. Он заявил журналистам, что лишь слегка шлепнул ребенка по ягодицам, не причинив вреда. При этом он выразил сожаление в связи с инцидентом, добавив, что больше не работает на подобных мероприятиях.
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Ребенок назвал 62-летнего работника «тупым» и показал ему язык, на что последовала крайне агрессивная реакция — обвиняемый стал бить мальчика еловыми ветками по лицу и телу «за наглость». В случае доказательства вины мужчине грозит до пяти лет заключения или значительный штраф.
Подозреваемый, однако, отрицает обвинения. Он заявил журналистам, что лишь слегка шлепнул ребенка по ягодицам, не причинив вреда. При этом он выразил сожаление в связи с инцидентом, добавив, что больше не работает на подобных мероприятиях.
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Мария Моисеева