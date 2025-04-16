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Санта-Клаус отхлестал ребенка еловыми ветками по лицу и теперь может сесть на пять лет

«Санта-Клаус» из ФРГ может сесть на пять лет за избиение ребенка еловой веткой
Фото: iStock/cyano66

Фото: iStock/cyano66

В конце июня в Германии стартует судебный процесс против 62-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с четырехлетним мальчиком. Мужчина, одетый в костюм Санта-Клауса, болезненно отхлестал ребенка еловой веткой, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года на рождественской ярмарке в Штральзунде. Мальчик вместе со своей 38-летней матерью находился на мероприятии, где мужчина раздавал сладости в образе Санты.

Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию
Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию
Ребенок назвал 62-летнего работника «тупым» и показал ему язык, на что последовала крайне агрессивная реакция — обвиняемый стал бить мальчика еловыми ветками по лицу и телу «за наглость». В случае доказательства вины мужчине грозит до пяти лет заключения или значительный штраф.

Подозреваемый, однако, отрицает обвинения. Он заявил журналистам, что лишь слегка шлепнул ребенка по ягодицам, не причинив вреда. При этом он выразил сожаление в связи с инцидентом, добавив, что больше не работает на подобных мероприятиях.

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Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города

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#штраф
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#мальчик
Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию
Истребитель ВВС Израиля в ходе ударов по Газе сбросил бомбы на свою территорию
16 апреля 2025, 01:00

Фото: iStock/aapsky

Израильский истребитель во время боевого вылета для ударов по сектору Газа по ошибке сбросил авиабомбы на собственную территорию. Инцидент произошёл из-за технической неисправности самолёта.
«Боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе (израильского приграничного населенного пункта) Нир-Ицхак», — говорится в сообщении пресс-службы армии, которое передает ТАСС.
Сброшенные бомбы не причинили вреда гражданским или военным объектам. Пострадавших среди людей также нет, но военные начали служебное расследование для выяснения обстоятельств сбоя.

Ранее сообщалось, что художницы из Иркутска поздравили Аллу Пугачёву с 76-летием, создав прекрасный портрет с певицы. Они наклеили его на стену одной из заброшек в центре города, а заодно записали клип на песню «А знаешь, все еще будет».

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Экс-министра образования Пензенской области задержали в Москве
#военные
#боеприпасы
#инцидент
#расследование
#служба
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Экс-министра образования Пензенской области задержали в Москве
Mash: В Москве задержали экс-министра образования Пензенской области Комарова
15 апреля 2025, 23:27

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывший министр образования Пензенской области Алексей Комаров задержан в Москве по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Комаров получил 16 млн рублей за продвижение интересов коммерческой структуры. Задержание провели сотрудники УФСБ по Пензенской области. Официальной информации о задержании экс-чиновника пока не публиковали.

Отмечается, что Комаров был уволен с должности через две недели после своего назначения.

Воробьёв предложил ввести в новых посёлках долевую собственность на дороги и инфраструктуру
Воробьёв предложил ввести в новых посёлках долевую собственность на дороги и инфраструктуру
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет.

На заседании обсуждали вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Во время мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды.

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#бизнес
#задержание
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#сотрудники
#расследование
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В желудке 11-летнего мальчика нашли золотой слиток стоимостью 865 тысяч рублей
В Китае ребенок проглотил слиток золота стоимостью 865 тысяч рублей
15 апреля 2025, 21:58

Фото: iStock/ Oat_Phawat

В городе Сучжоу, Китай, медики достали из желудка 11-летнего мальчика слиток золота, сообщило издание MS News.
Родители отвезли мальчика в медицинское учреждение из-за жалоб на вздутие живота. Медики определили источник проблемы с после рентгена. Они увидели в пищеварительном тракте маленького пациента твердый предмет. Выяснилось, что во время игры несовершеннолетний по случайности проглотил 100-граммовый слиток золота, хранившийся дома. Стоимость находки оценили в восемь тысяч фунтов стерлингов (865 тысяч рублей).

Медработники надеялись, что золото выйдет естественным путем, и прописали малышу слабительные препараты. Но лекарства не помогли. Спустя два дня ребенка решили прооперировать.

Хирурги извлекли слиток и вернули его родителям мальчика. На следующий день ребенок уже мог нормально питаться, из-за чего его в скором времени выписали.

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#ребёнок
#китай
#золото
#операция
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Белорус устроил серию ДТП и пробежался голым по трассе в Польше
15 апреля 2025, 20:04

Фото: iStock/Ivan Mezhui

Гражданин Белоруссии стал виновником серии ДТП в Польше, после чего забрался на крышу автомобиля, разделся и начал голым бегать по трассе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения дежурной службы полиции Варшавы.
Отмечается, что мужчина сначала устроил несколько дорожных происшествий, повредив три автомобиля, после чего попытался скрыться с места происшествия, зацепившись за проезжающий мимо грузовик. Затем он снял с себя всю одежду и попытался сбежать.

Очевидцы оперативно скрутили нарушителя и передали его полицейским. Теперь белорусу предстоит пройти проверку на возможное употребление наркотических веществ.

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Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании
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#грузовик
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#дтп
#наркотики
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Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании
Daily Mail: британец умер во время мальчишника в Испании
15 апреля 2025, 19:29

Фото: iStock/ bernardbodo

Британский турист поехал на мальчишник в Испанию и не выжил во время бурной ночи, сообщила газета Daily Mail.
29-летний Оливер Холройд отдыхал в баре на курорте Бенидорм вместе с папой и товарищами 22 марта. Вдруг он потерял сознание и упал с высокого стула. Очевидцы события и врачи предпринимали попытки реанимировать его более часа, однако мужчина скончался на месте происшествия.

Уточнялось, что в мае Оливер должен был заключить брак со своей девушку Пейдж Уайтли. Вместе с тем у покойного остался маленький сын.

«Это не первый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным. Когда люди приходят сюда, они обо всем забывают, много пьют, принимают много веществ и могут увлечься, им нужно стараться избегать этого», — делился аргентинец Гастон, который трудится в Бенидорме с 16 лет.

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