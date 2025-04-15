Экс-министра образования Пензенской области задержали в Москве

Фото: iStock/BrianAJackson
Бывший министр образования Пензенской области Алексей Комаров задержан в Москве по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Комаров получил 16 млн рублей за продвижение интересов коммерческой структуры. Задержание провели сотрудники УФСБ по Пензенской области. Официальной информации о задержании экс-чиновника пока не публиковали.
Отмечается, что Комаров был уволен с должности через две недели после своего назначения.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет.
На заседании обсуждали вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Во время мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды.
Читайте также:
Свыше 190 тыс. жителей Московской области получают единое пособие
Bloomberg: в 2025 году рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару
Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями
Отмечается, что Комаров был уволен с должности через две недели после своего назначения.
Воробьёв предложил ввести в новых посёлках долевую собственность на дороги и инфраструктуру
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет.
На заседании обсуждали вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Во время мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды.
Читайте также:
Свыше 190 тыс. жителей Московской области получают единое пособие
Bloomberg: в 2025 году рубль сильнее всех валют в мире укрепился к доллару
Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями
Мария Моисеева