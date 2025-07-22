В российском городе загорелась мастерская по сборке беспилотников
Вечером 21 июля в Нижнем Новгороде в районе Автозавода произошло возгорание в частной мастерской по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По предоставленным данным, пожар начался на рабочем столе — загорелись запчасти для дронов. Огонь удалось оперативно потушить благодаря действиям сторожа, находившегося поблизости. Помещение серьёзных повреждений не получило, пострадавших нет.
Сообщается, что пострадавшую мастерскую содержит предприниматель, который работает с клиентами через сайт и предлагает персональные заказы на БПЛА с доставкой, в том числе за пределы России. После случившегося бизнесменом заинтересовались представители силовых структур. Мужчина утверждает, что изготавливал беспилотники только для российских подразделений.
Ранее хакер, благодаря нейросети, нашёл одну из точек запуска украинских БПЛА.
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