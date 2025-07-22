В российском городе загорелась мастерская по сборке беспилотников

22 июля 2025, 12:56

В Нижнем Новгороде начался пожар в мастерской по сборке дронов

Фото: Istock/lakshmiprasad S

Вечером 21 июля в Нижнем Новгороде в районе Автозавода произошло возгорание в частной мастерской по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.