Ущерб по делу вице-губернатора Брянской области составил более 818 млн рублей
Сумма ущерба по уголовному делу в отношении вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко составила 818 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Напомним, что Симоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
По данным следствия, вице-губернатор Брянской области и его сообщники похитили не менее 818,8 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые не были должным образом возведены.
Ранее стало известно о том, что правоохранители проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Уточняется, что обыски проводятся у Симоненко дома и на его рабочем месте. В настоящее время процессуального статуса у чиновника нет.
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