В Канаде 87-летняя учительница совратила пятерых школьников

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В Канаде 87-летняя бывшая учительница признана виновной в совращении пяти школьников. Об этом пишет Burlington Today.
Свои преступления Барбара Бакстер из города Берлингтон совершила в 1980-х годах. О них стало известно после обращения в полицию бывшего ученика преподавателя. По словам потерпевшего, Бакстер домогалась до него с 1982 по 1983 год. Тогда мужчина являлся учеником восьмого класса. Уже позднее о домогательствах заявили еще четверо учеников женщины.
Потерпевший рассказал, что из-за приставаний Бакстер ему пришлось бросить школу. После у него развилась депрессия и он пристрастился к психоактивным веществам. Когда мужчина пожаловался на домогательства в дирекцию школы, то его обвинили в нападении на Бакстер и отстранили от учебы на неделю.
По итогу женщина признана виновной в семи эпизодах сексуального домогательства. Приговор Бакстер огласят 20 мая.
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Потерпевший рассказал, что из-за приставаний Бакстер ему пришлось бросить школу. После у него развилась депрессия и он пристрастился к психоактивным веществам. Когда мужчина пожаловался на домогательства в дирекцию школы, то его обвинили в нападении на Бакстер и отстранили от учебы на неделю.
По итогу женщина признана виновной в семи эпизодах сексуального домогательства. Приговор Бакстер огласят 20 мая.
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Иван Мусатов