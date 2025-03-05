В Краснодарском крае произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа

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В Белореченске Краснодарского края случился взрыв в многоэтажке, предварительно из-за утечки газа. Об этом сообщает Kub Mash.
«Взрыв в пятиэтажке в Белореченске. В доме рухнули стены восьми квартир», — пишут в telegram-канале.
Предварительно, причиной трагедии стала утечка газа. На данный момент известно о двоих пострадавших. Один из них находится в реанимации с 70% ожогами тела. Второй получил перелом тазобедренной кости.
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Иван Мусатов