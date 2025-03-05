В Махачкале четверо открыли огонь по сотрудникам ДПС

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В Махачкале четверо неизвестных планировали нападение на один из объектов правоохранительных органов и открыли огон по сотрудникам ДПС. Об этом сообщает Shot.
«Четыре человека планировали нападение на один из объектов правоохранительных органов в Кировском районе Махачкалы. При попытке их задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС», — пишут в telegram-канале.
Сотрудникам полиции удалось блокировать преступников на окраине поселка Семендер. Сейчас там введен режим контртеррористической операции. Проведена эвакуация жителей, дома которых находятся в районе происшествия.
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Иван Мусатов