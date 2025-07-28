Житель Подмосковья украл из магазина колбасу и виски

28 июля 2025, 12:22

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

43-летнего жителя Реутова задержали в Балашихе сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже продукции из сетевого магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы прибыли в магазин по сигналу тревоги, который активировали сотрудники безопасности торгового предприятия.





«Выяснилось, что покупатель забрал с полок колбасу, четыре бутылки виски и дезодорант. Товары мужчина сложил к себе в пакет и пошёл к выходу, минуя зону касс. Общая стоимость неоплаченных товаров составила около десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.