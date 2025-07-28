В Астрахани обрушилась часть жилого дома
Видео: Telegram-канал МЧС России
В Астрахани обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что дом по адресу улица Ляхова, 6, был признан аварийным. Жильцы жаловались на его состояние несколько лет, однако переселение людей организовано не было. Сегодня часть здания обвалилась.
В настоящее время спасатели разгребают завалы и ищут пострадавших. Также производится эвакуация людей из соседних подъездов.
Точные причины обрушения устанавливаются. Неизвестно, есть ли в результате произошедшего погибшие.
Ранее в этот день сообщалось, что в Саратове в результате взрыва бытового газа разрушено почти 40 квартир. В пострадавшем доме жили около 600 человек. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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