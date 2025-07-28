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Два ребенка погибли в пожаре в Асбесте

Фото: iStock/Kara Capaldo

В городе Асбест в результате пожара погибли пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка, пишет Ural Mash.



По предварительным данным, мать оставила своих детей дома утром. Вскоре на верхнем ярусе кровати вспыхнул огонь, и дети не смогли выбраться из квартиры. Пожар был быстро локализован, однако спасти малышей уже было невозможно.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались десять человек. На место происшествия прибыли спасательные службы, а с мамой погибших детей сейчас работают психологи.

Напомним, ВСУ обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб мирный житель в Алешках, а в Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения.

Виктория Иванченко

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