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Трое детей загорелись во время игры в Башкирии

В Башкирии трое детей получили серьёзные ожоги во время игры с порохом
Фото: медиасток.рф

Трое детей пострадали во время игры с порохом в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.



Инцидент произошёл в деревне Бриштамак. На детях загорелась одежда, в результате чего они получили серьёзные ожоги лица и глаз.

В настоящее время все трое пострадавших находятся в Республиканском ожоговом центре. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Неизвестно, откуда дети достали порох, и где в этот момент были их родители.

Ранее сообщалось, что в Саратове, в результате взрыва бытового газа, оказались разрушены почти 40 квартир. В полуразрушенном доме жили около 600 человек. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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