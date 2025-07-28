Трое детей загорелись во время игры в Башкирии
Трое детей пострадали во время игры с порохом в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Инцидент произошёл в деревне Бриштамак. На детях загорелась одежда, в результате чего они получили серьёзные ожоги лица и глаз.
В настоящее время все трое пострадавших находятся в Республиканском ожоговом центре. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Неизвестно, откуда дети достали порох, и где в этот момент были их родители.
Ранее сообщалось, что в Саратове, в результате взрыва бытового газа, оказались разрушены почти 40 квартир. В полуразрушенном доме жили около 600 человек. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: