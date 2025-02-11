Житель Подмосковья устроил нарколабораторию на балконе

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские на балконе одной из квартир в Протвине, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 38-летний местный житель — муж хозяйки квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Производство мефедрона было организовано на балконе в квартире на Московской улице. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли семь стеклянных ёмкостей с кристаллическим и порошкообразным веществами, одиннадцать канистр с химическими жидкостями, вакуумный насос, электронные весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.Эксперты проверили порошок из одной из стеклянных ёмкостей — это оказался мефедрон, масса составила более килограмма. Остальное будет проверено в ходе следствия.
Задержанный рассказал, что изготавливал наркотики несколько месяцев, а затем должен был распространять их через тайники-закладки.
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