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Житель Подмосковья устроил нарколабораторию на балконе

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские на балконе одной из квартир в Протвине, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 38-летний местный житель — муж хозяйки квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Производство мефедрона было организовано на балконе в квартире на Московской улице. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли семь стеклянных ёмкостей с кристаллическим и порошкообразным веществами, одиннадцать канистр с химическими жидкостями, вакуумный насос, электронные весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили порошок из одной из стеклянных ёмкостей — это оказался мефедрон, масса составила более килограмма. Остальное будет проверено в ходе следствия.



Задержанный рассказал, что изготавливал наркотики несколько месяцев, а затем должен был распространять их через тайники-закладки.

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На строительстве двух жилых корпусов в Заречье начались монолитные работы
11 февраля 2025, 09:26

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два жилых корпуса возводят в составе ЖК «Резиденция Сколково» на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, в настоящее время строители приступили к монолитным работам, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объектах ведётся монтаж фундаментных плит и вертикальных конструкций подвальных помещений и жилых этажей корпусов. Завершить монолитные работы должны в третьем квартале текущего года. Следующий этап — кладочные работы и установка светопрозрачных конструкций. На стройплощадке задействовано более 150 рабочих и 12 единиц техники. Строительство домов идёт по графику», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь двух жилых корпусов составит более 61,5 тыс. квадратных метров. В составе застройки предусмотрен также подземный паркинг на 250 автомобилей.

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#строительство
#жильё
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В Московской области проходит финал регионального этапа «КЭС-Баскет»
11 февраля 2025, 09:25

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

10 февраля в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах стартовал финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». В соревнованиях участвуют 16 команд (8 мужских и 8 женских), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первыми на площадку вышли юношеские команды из Мытищ и Химок. В борьбе за чемпионский титул также участвуют сборные из Раменского, Орехово-Зуева, Люберец, Видного, Одинцова и Жуковского.

Среди девушек первый матч сыграли команды Раменского и Химок. Кроме них, за первое место поборются коллективы из Балашихи, Мытищ, Люберец, Павловского Посада, Наро-Фоминска и Серпухова.

Соревнования проходят с 10 по 17 февраля. В финальный день турнира определятся победители и призеры регионального этапа, которые получат право представить Московскую область на всероссийском уровне.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В сезоне 2024/2025 в чемпионате участвуют 471 команда из 41 округа Подмосковья. Больше всего команд представили Балашиха (50), Сергиево-Посадский округ (44), Дмитровский и Пушкинский (по 35).

Все игроки должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте 12–17 лет. Турнир проводится среди государственных и муниципальных образовательных учреждений Подмосковья.

Проект «КЭС-Баскет» реализуется в Подмосковье с 2022 года в рамках программы развития физической культуры и спорта.

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Пархоменко ушёл с поста главы Рузского округа, который занимал шесть лет
10 февраля 2025, 18:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского городского округа, который занимал с 2019 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале, отметив, что за шесть лет муниципалитет стал для него родным.
«Я благодарен жителям, вместе с которыми прошёл этот путь. Спасибо вам за поддержку, активную жизненную позицию и обратную связь. Сообща мы шли курсом перемен: строили детсады, ремонтировали социальные объекты, открыли в 2021 году новую школу в Тучкове на 550 мест. Вместе радовались личным победам каждого. Я всегда чувствовал вашу поддержку, и это давало мне сил решать сложные задачи», – отметил Пархоменко.
Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и его команду за поддержку, вовлечённость и чуткость к работе муниципалитета, пообещав работать с ними и дальше. Пархоменко пожелаю ружанам добра, процветания и мирного неба над головой.

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В Красногорске установили уже свыше 8 тыс. камер «Безопасного региона»
10 февраля 2025, 18:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На территории городского округа Красногорск уже установлено более 8 тыс. камер системы «Безопасный регион». Такую статистику привели в пресс-службе администрации городского округа.
«Это современное техническое решение помогает обеспечивать безопасность и порядок в городе. Однако некоторые граждане продолжают нарушать правила – например, размещать объявления, листовки и графические изображения без согласования с органами местного самоуправления», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Там напомнили, что размещение информации вне отведённых для этого мест является нарушением. Гражданам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 30 тыс.

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В больничном комплексе в Хотькове откроют клинико-диагностический центр и стационар
10 февраля 2025, 18:09

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу поликлиники больничного комплекса города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Он поговорил с врачами и пациентами.
Современное медицинское учреждение было построено по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Его возвели на месте старой больницы, работавшей с 1912 года. Новое здание – в семь раз больше дореволюционного. В конце января в нём открыли поликлинику, в этом месяце запустят клинико-диагностический центр, а в следующем – стационар.

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Больничный комплекс оснастят современным оборудованием – КТ, рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом, аппаратом УЗИ. Воробьёв осмотрел новую поликлинику.
«Это медучреждение родилось благодаря неравнодушным жителям. Они говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадёжно устарела, и просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили современный комплекс, и теперь осталось только всё запустить», – сказал Воробьёв.
Он поблагодарил врачей и средний медицинский персонал, работающий в медучреждении.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Открытия ждут не только жители Хотькова, но и соседних посёлков. Ранее за качественной медпомощью и обследованиями им приходилось ездить 17 км в Сергиев Посад. Теперь всё необходимое будет недалеко от дома.
«В феврале 2017 года на встрече актива города Хотькова с губернатором мы рассказали, что у нас очень плохая больница – ей больше 100 лет. Андрей Юрьевич Воробьёв нас услышал, дал необходимые поручения, и работа закипела. Сейчас мы получили современный медицинский комплекс, о котором даже не мечтали», – сказала председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, представительница актива Хотькова Маргарита Тихомирова.
Поликлиника включает два отделения – взрослое на 350 посещений в смену и детское на 100 посещений. Она расположено в просторном трёхэтажном здании. В нём оборудованы зоны комфортного ожидания, создана удобная навигация, доступная среда для маломобильных граждан. Работает дневной стационар на 10 коек.

Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В поликлинике принимают неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие востребованные специалисты.
«Я приехал из Карелии, работаю в Хотькове с 2018 года. Привлекли меры социальной поддержки, которые действуют в Подмосковье. Конечно, я знал, что планируется строительство нового, современного больничного комплекса. А это для меня – перспективы развития. Эту поликлинику не сравнить с той, что была в старом здании. У нас появилось новое оборудование – эндоскопическая стойка, микроскоп, диагностический ЛОР-комбайн. Это позволяет выполнять объём исследований, который ранее был недоступен», – рассказал врач-отоларинголог Олег Пугач.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К работе в поликлинике привлечены специалисты из разных регионов страны. Участковой врач-терапевт Ирина Назарбаева приехала из Санкт-Петербурга.
«Мы переехали всей семьёй – я, супруг и дети. Подала здесь документы на участие в программе «Земский доктор», потом – на компенсацию аренды жилья. Администрация больницы помогла с устройством детей в детсад и в школу. В поликлинике работаю с августа. Нравится абсолютно всё, начиная самим коллективам. Такого тёплого приема я нигде не встречала. Ну а сама больница – великолепное комфортабельное здание с современными функциональными кабинетами. Теперь ждём открытия второго и третьего корпусов», – поделилась Назарбаева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во втором корпусе будет расположен диагностический центр. В нём будут отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии с палатой дневного пребывания, собственная клинико-диагностическая лаборатория.

В третьем корпусе разместят круглосуточный стационар. Также предусмотрено отделение восстановительной медицины с водолечебницей. А на цокольном этаже приёмного отделения будет работать пост скорой помощи, который переведут из деревни Жучки.

В связи с открытием двух новых корпусов штат медиков поликлиники увеличат в полтора раза – с 76 до 120 человек.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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