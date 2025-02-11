В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»

Видео: пресс-служба Томской полиции
В Томске сотрудники полиции задержали 28-летнего иностранного гражданина за распространение наркотиков. Он был пойман с поличным в одном из лесных массивов, когда пытался оборудовать тайник с запрещёнными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Томской полиции.
При себе у него оказалось удостоверение несуществующей организации под названием «ФССБ», которое, как выяснилось позже, он приобрёл в интернете.
Во время задержания полицейские обнаружили у мужчины более 20 свёртков с метадоном, спрятанных как в его автомобиле, так и на месте происшествия.
Позже оперативники провели обыск в съёмной квартире, где проживал задержанный, и нашли ещё одну крупную партию наркотика.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В отношении подозреваемого применены меры пресечения, расследование продолжается.
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Во время задержания полицейские обнаружили у мужчины более 20 свёртков с метадоном, спрятанных как в его автомобиле, так и на месте происшествия.
Позже оперативники провели обыск в съёмной квартире, где проживал задержанный, и нашли ещё одну крупную партию наркотика.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В отношении подозреваемого применены меры пресечения, расследование продолжается.
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Мария Моисеева