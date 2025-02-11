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В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»

Полиция Томска поймала иностранца с крупной партией метадона и фальшивым удостоверением

Видео: пресс-служба Томской полиции

В Томске сотрудники полиции задержали 28-летнего иностранного гражданина за распространение наркотиков. Он был пойман с поличным в одном из лесных массивов, когда пытался оборудовать тайник с запрещёнными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Томской полиции.
При себе у него оказалось удостоверение несуществующей организации под названием «ФССБ», которое, как выяснилось позже, он приобрёл в интернете.

Во время задержания полицейские обнаружили у мужчины более 20 свёртков с метадоном, спрятанных как в его автомобиле, так и на месте происшествия.



Позже оперативники провели обыск в съёмной квартире, где проживал задержанный, и нашли ещё одну крупную партию наркотика.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В отношении подозреваемого применены меры пресечения, расследование продолжается.

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#уголовное полицейские
#происшествия
#расследование
#наркотики
#иностранцы
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах России
Росавиация: в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели ограничения
11 февраля 2025, 07:30

Фото: iStock/Dushlik

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань (UWKD); Киров (Победилово; USKK); Саратов (Гагарин; UWSG); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — отметил он.

В сообщении подчеркивается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Дополнительная информация о причинах введения ограничений и сроках их действия пока не предоставлена.

В Нижнем Новгороде была временно ограничена работа местного аэропорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ужасного мигранта-насильника со сроком в 40 лет тюрьмы за 159 изнасилований мужчин хочет забрать на родину Индонезия
Индонезия хочет вернуть у Британии крупнейшего серийного мужского насильника Синагу
11 февраля 2025, 05:12

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Рейнгард Синага, признанный самым жестоким серийным насильником в Великобритании, может быть депортирован в Индонезию для отбывания оставшейся части своего 40-летнего тюремного срока. Синага «печально известен» тем, что совершил 159 актов сексуального насилия и его попыток в отношении 48 мужчин, парней и мальчиков. Об этом пишет DailyMail 10 февраля 2025 года.
Министр юстиции и прав человека Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что его страна рассматривает возможность возвращения Синаги на родину либо через соглашение об обмене заключёнными, либо по программе перевода заключённых.

41-летний Синага был признан виновным в Манчестере в 2020 году в 159 сексуальных нападениях на 48 мужчин. Он знакомился со своими жертвами в ночных клубах и барах, притворяясь доброжелателем, а затем заманивал их в свою квартиру, где усыплял и насиловал.

Синага тщательно отбирал в «жертвы» (главным образом) молодых парней и подростков, которые отделялись от группы друзей поздними вечерами. Рейнгард старался следить, чтобы ребята были хотя бы в состоянии легкого опьянения — так ими было проще воспользоваться.

Фото: iStock/OlegEvseev

С 2015 по 2017 год он совершил 136 изнасилований, снимая происходящее на камеру. Преступления вскрылись в 2017 году, когда 18-летний студент, очнувшись во время нападения, сумел отбиться и вызвать полицию.

Парень настолько сильно избил нападавшего, что того пришлось доставить в госпиталь. Парадоксально, изначально полиция арестовала жертву-студента за нападение на Синагу, однако во время расследования вскрылась цепочка насилий. Мужчина хранил огромное количество видео и фото процесса изнасилования и последующего состояние жертв на своем телефоне.

После ареста в 2020 году и вынесения пожизненного приговора с минимумом в 40 лет тюрьмы, Синага содержится в HMP Wakefield. В июле 2023 года его жестоко избил другой заключённый, но преступник избежал серьёзных травм.

Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Считается, что состоятельная семья Синаги уже провела переговоры с представителями индонезийского правительства, пытаясь добиться его возвращения. Часть британского населения в соцсетях это возмущает — люди верят, что на родине насильнику могут урезать срок, либо смягчить наказание иным образом.

Если британские власти дадут согласие на депортацию, Синагу (официально) обещают перевести в тюрьму максимальной безопасности в Индонезии.

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В аэропорту Аризоны случилась авиакатастрофа, есть жертвы
#студент
#семья
#соглашение
#индонезия
#государство
#великобритания
#изнасилование
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В аэропорту Аризоны случилась авиакатастрофа, есть жертвы
DailyMail: в аэропорту Аризоны Learjet 35A врезался в другой самолет, есть погибший
11 февраля 2025, 04:36

Фото: iStock/Diy13

В аэропорту Скоттсдейл в Аризоне (США) произошла авиакатастрофа с жертвами. Частный бизнес-джет Learjet 35A при посадке выкатился за пределы взлётной полосы и врезался в другой самолёт бизнес-класса Gulfstream 200. Об этом пишет DailyMail.
В результате инцидента погиб как минимум один человек, не менее четырех человек получили ранения. Точное количество людей на обоих бортах в настоящее время уточняется.

Взлётно-посадочная полоса аэропорта закрыта, на месте работают все экстренные службы. Кадры происшествия выкладывают в Telegram-канале SHOT.



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#самолет
#сша
#бизнес
#человек
#катастрофа
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Петербурженка выпала из окна 11-го этажа после жалоб на преследование соседом
78.ru: в Петербурге 63-летняя женщина сорвалась с 11-го этажа и погибла
11 февраля 2025, 02:59

Фото: iStock/lucigerma

В Санкт-Петербурге 63-летняя женщина погибла, выпав из окна 11-го этажа на проспекте Авиаконструкторов.
По информации «78.ru», незадолго до трагедии пострадавшая жаловалась на соседа. Он преследовал её и занимался в квартире опасными действиями, включая распыление сероводорода.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Поздним вечером 10 февраля в Ставрополье подросток без прав и шлема погиб, когда влетел в «Газель». 15-летний юноша мчался на мотоцикле.

Ранее «Радио 1» передавало, что бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и теперь сядет в тюрьму на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки. Насильник пытался разжалобить суд историями о «пережитом абьюзе» и тем самым оправдать свои противозаконные действия.

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#женщина
#смерть
#санкт-петербург
#травмы
#расследование
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Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
В Британии экс-чемпиона по мотогонкам приговорили к 18 годам за изнасилование ребена
11 февраля 2025, 00:07

Фото: iStock/Artur Didyk

Бывшего чемпиона по мотогонкам Коннора Бехана уличили в педофилии и приговорили к 18 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальное издевательство над семилетней девочкой. 33-летний гонщик из Ньюкасл-андер-Лайма выступал в гонках с 2004 по 2015 год, а в 2014 году стал чемпионом Ирландии в классе super twins. Об этом пишет DailyMail 9 ферваля 2025 года.
Суд Честера признал мужчину виновным после недельного процесса, установив, что преступления длились несколько лет и начались в 2019 году. Полиция заинтересовалась Беханом в 2022 году, когда жертва рассказала о случившемся учителю. Девочке потребовалось много храбрости, чтобы обратиться к взрослому со своей трагедией.

При обыске с помощью служебной собаки на одеяле пострадавшей девочки были найдены следы спермы насильника. Факты говорили сами за себя.

Бехан не признавался в преступлении, но присяжные по итогу дела объявили его виновным во множественном изнасиловании, сексуальном насилии и непристойных действиях в отношении ребенка. Прокурор Марк Коннор сообщил, что девочка получила серьезные физические и психологические травмы.

Фото: iStock/Giuda90

Помимо тюремного срока, Бехану запрещено приближаться к жертве в будущем.

Подчеркивается, что осужденный насильник-педофил до сих пор не признает своей вины, не испытывает раскаяния и даже частично обвиняет жертву. Его адвокат заявил, что у Бехана были проблемы с алкоголем и наркотиками после смерти отца.

«Я и сам страдал от абьюза. Из-за этого мне тяжело сближаться с людьми. Я невольно проявляю агрессию в отношении близких и тех, кто мне дорог», — пытался защититься в суде экс-чемпион.
Однако это не оправдывает его извращенных поступков и не дает ему права так издеваться над ребенком.

Теперь он пожизненно внесен в список сексуальных преступников.

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#суд
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#изнасилование
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