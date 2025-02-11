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Петербурженка выпала из окна 11-го этажа после жалоб на преследование соседом

78.ru: в Петербурге 63-летняя женщина сорвалась с 11-го этажа и погибла
Фото: iStock/lucigerma

Фото: iStock/lucigerma

В Санкт-Петербурге 63-летняя женщина погибла, выпав из окна 11-го этажа на проспекте Авиаконструкторов.
По информации «78.ru», незадолго до трагедии пострадавшая жаловалась на соседа. Он преследовал её и занимался в квартире опасными действиями, включая распыление сероводорода.

Обстоятельства произошедшего выясняются.



Поздним вечером 10 февраля в Ставрополье подросток без прав и шлема погиб, когда влетел в «Газель». 15-летний юноша мчался на мотоцикле.

Ранее «Радио 1» передавало, что бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и теперь сядет в тюрьму на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки. Насильник пытался разжалобить суд историями о «пережитом абьюзе» и тем самым оправдать свои противозаконные действия.

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Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
В Британии экс-чемпиона по мотогонкам приговорили к 18 годам за изнасилование ребена
11 февраля 2025, 00:07

Фото: iStock/Artur Didyk

Бывшего чемпиона по мотогонкам Коннора Бехана уличили в педофилии и приговорили к 18 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальное издевательство над семилетней девочкой. 33-летний гонщик из Ньюкасл-андер-Лайма выступал в гонках с 2004 по 2015 год, а в 2014 году стал чемпионом Ирландии в классе super twins. Об этом пишет DailyMail 9 ферваля 2025 года.
Суд Честера признал мужчину виновным после недельного процесса, установив, что преступления длились несколько лет и начались в 2019 году. Полиция заинтересовалась Беханом в 2022 году, когда жертва рассказала о случившемся учителю. Девочке потребовалось много храбрости, чтобы обратиться к взрослому со своей трагедией.

При обыске с помощью служебной собаки на одеяле пострадавшей девочки были найдены следы спермы насильника. Факты говорили сами за себя.

Бехан не признавался в преступлении, но присяжные по итогу дела объявили его виновным во множественном изнасиловании, сексуальном насилии и непристойных действиях в отношении ребенка. Прокурор Марк Коннор сообщил, что девочка получила серьезные физические и психологические травмы.

Фото: iStock/Giuda90

Помимо тюремного срока, Бехану запрещено приближаться к жертве в будущем.

Подчеркивается, что осужденный насильник-педофил до сих пор не признает своей вины, не испытывает раскаяния и даже частично обвиняет жертву. Его адвокат заявил, что у Бехана были проблемы с алкоголем и наркотиками после смерти отца.

«Я и сам страдал от абьюза. Из-за этого мне тяжело сближаться с людьми. Я невольно проявляю агрессию в отношении близких и тех, кто мне дорог», — пытался защититься в суде экс-чемпион.
Однако это не оправдывает его извращенных поступков и не дает ему права так издеваться над ребенком.

Теперь он пожизненно внесен в список сексуальных преступников.

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В Ставрополье подросток без прав и шлема погиб, когда влетел в «Газель»
В Ставропольском крае 15-летний мотоциклист погиб в лобовом столкновении с «Газелью»
10 февраля 2025, 23:42

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В Ставропольском крае в результате ДТП погиб 15-летний подросток, управлявший мотоциклом. По данным Telegram-канала Госавтоинспекции Ставрополья, предварительной причиной аварии стал выезд несовершеннолетнего на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Газель».
Трагедия случилась февраля, около 20 часов 40 минут на 210 км. федеральной автодороги «Кавказ». Погибший был жителем Краснодарского края.

Юноша, не имевший водительских прав и не использовавший шлем, скончался на месте. Также сообщается, что водитель грузовика ранее привлекался к административной ответственности.

«Водитель Газели, 20-летний житель соседней Республики, на момент автоаварии был трезв, но ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД», — уточняют в Госавтоинспекции.
Обстоятельства смертельной аварии и степень виновности участников устанавливаются.

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Истязавшей 1,5-годовалую дочь россиянке ужесточили приговор

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Истязавшей 1,5-годовалую дочь россиянке ужесточили приговор
10 февраля 2025, 20:48

Фото: iStock/Elena Horrmann

Россиянке, которая истязала свою 1,5-годовалую дочь, ужесточили приговор. Как сообщает кемеровская прокуратура, женщине увеличили срок на один месяц — до 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима.
«С октября по декабрь 2023 года женщина систематически избивала дочку электрическим шнуром, руками и другими предметами, неоднократно закрывала девочку в сундуке и оставляла ее в холодном помещении зимой без верхней одежды», — отмечает издание «Сiбдепо».
С требованием ужесточить приговор в суд обратилась прокуратура города Таштагол. В ведомстве заявили, что предыдущее наказание было чрезмерно мягким для фигурантки.

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#женщина
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#наказание
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Очевидное-невероятное: Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам ₽65 млн
Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам 65 миллионов рублей
10 февраля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/artoleshko

20-летний сын генерального директора «Газпром-медиа», бывшего руководителя Роскомнадзора Александра Жарова передал мошенникам 65 миллионов рублей. Кроме того, в руки убедительных аферистов перешла дорогостоящая коллекция часов.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Мошенники, позвонив Николаю Жарову, представились сотрудниками сотового оператора и предложили продлить якобы заканчивающийся договор на обслуживание SIM-карты. Молодой человек продиктовал злоумышленникам код из СМС, предоставив им тем самым доступ к своим «Госуслугам».

Затем, находясь под непрерывным психологическим давлением, Жаров-младший передал курьерам 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов, 133 тысячи евро, после чего отнес в ломбард 16 часов высокой стоимости. Сотрудница ломбарда, заподозрив неладное, вызвала правоохранителей. Злоумышленников разыскивает полиция. Папа хватается за голову, укоряя себя за недостаточное воспитание и обучение великовозрастного сына.

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«Худшее свидание года»: девушка угнала BMW у продюсера на одной из московских заправок
Mash: в Москве девушка угнала с заправки BMW своего ухажёра
10 февраля 2025, 19:37

Фото: iStock/Bilanol

На одной из московских заправок девушка угнала элитный автомобиль у мужчины, с которым отправилась на свидание, но далеко ей уехать не удалось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что музыкальный продюсер Егор, который сотрудничал с Элджеем и Vacio в клубе познакомился с девушкой Софией и предложил ей поехать с ним. Девушка согласилась. По дороге они заехали на заправку, и пока Егор оплачивал топливо, София угнала его BMW 5.

На опубликованных кадрах видно, как парень побежал за машиной, требуя остановиться.

Однако уехать девушке далеко не удалось. Через пять километров, на Ленинградском шоссе, она попала в ДТП.

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