Петербурженка выпала из окна 11-го этажа после жалоб на преследование соседом

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В Санкт-Петербурге 63-летняя женщина погибла, выпав из окна 11-го этажа на проспекте Авиаконструкторов.
По информации «78.ru», незадолго до трагедии пострадавшая жаловалась на соседа. Он преследовал её и занимался в квартире опасными действиями, включая распыление сероводорода.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Поздним вечером 10 февраля в Ставрополье подросток без прав и шлема погиб, когда влетел в «Газель». 15-летний юноша мчался на мотоцикле.
Ранее «Радио 1» передавало, что бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и теперь сядет в тюрьму на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки. Насильник пытался разжалобить суд историями о «пережитом абьюзе» и тем самым оправдать свои противозаконные действия.
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Обстоятельства произошедшего выясняются.
Поздним вечером 10 февраля в Ставрополье подросток без прав и шлема погиб, когда влетел в «Газель». 15-летний юноша мчался на мотоцикле.
Ранее «Радио 1» передавало, что бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и теперь сядет в тюрьму на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки. Насильник пытался разжалобить суд историями о «пережитом абьюзе» и тем самым оправдать свои противозаконные действия.
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Мария Моисеева