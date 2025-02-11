Ужасного мигранта-насильника со сроком в 40 лет тюрьмы за 159 изнасилований мужчин хочет забрать на родину Индонезия

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan
Рейнгард Синага, признанный самым жестоким серийным насильником в Великобритании, может быть депортирован в Индонезию для отбывания оставшейся части своего 40-летнего тюремного срока. Синага «печально известен» тем, что совершил 159 актов сексуального насилия и его попыток в отношении 48 мужчин, парней и мальчиков. Об этом пишет DailyMail 10 февраля 2025 года.
Министр юстиции и прав человека Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что его страна рассматривает возможность возвращения Синаги на родину либо через соглашение об обмене заключёнными, либо по программе перевода заключённых.
41-летний Синага был признан виновным в Манчестере в 2020 году в 159 сексуальных нападениях на 48 мужчин. Он знакомился со своими жертвами в ночных клубах и барах, притворяясь доброжелателем, а затем заманивал их в свою квартиру, где усыплял и насиловал.
Синага тщательно отбирал в «жертвы» (главным образом) молодых парней и подростков, которые отделялись от группы друзей поздними вечерами. Рейнгард старался следить, чтобы ребята были хотя бы в состоянии легкого опьянения — так ими было проще воспользоваться.
С 2015 по 2017 год он совершил 136 изнасилований, снимая происходящее на камеру. Преступления вскрылись в 2017 году, когда 18-летний студент, очнувшись во время нападения, сумел отбиться и вызвать полицию.
Парень настолько сильно избил нападавшего, что того пришлось доставить в госпиталь. Парадоксально, изначально полиция арестовала жертву-студента за нападение на Синагу, однако во время расследования вскрылась цепочка насилий. Мужчина хранил огромное количество видео и фото процесса изнасилования и последующего состояние жертв на своем телефоне.
После ареста в 2020 году и вынесения пожизненного приговора с минимумом в 40 лет тюрьмы, Синага содержится в HMP Wakefield. В июле 2023 года его жестоко избил другой заключённый, но преступник избежал серьёзных травм.
Считается, что состоятельная семья Синаги уже провела переговоры с представителями индонезийского правительства, пытаясь добиться его возвращения. Часть британского населения в соцсетях это возмущает — люди верят, что на родине насильнику могут урезать срок, либо смягчить наказание иным образом.
Если британские власти дадут согласие на депортацию, Синагу (официально) обещают перевести в тюрьму максимальной безопасности в Индонезии.
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41-летний Синага был признан виновным в Манчестере в 2020 году в 159 сексуальных нападениях на 48 мужчин. Он знакомился со своими жертвами в ночных клубах и барах, притворяясь доброжелателем, а затем заманивал их в свою квартиру, где усыплял и насиловал.
Синага тщательно отбирал в «жертвы» (главным образом) молодых парней и подростков, которые отделялись от группы друзей поздними вечерами. Рейнгард старался следить, чтобы ребята были хотя бы в состоянии легкого опьянения — так ими было проще воспользоваться.
Фото: iStock/OlegEvseev
С 2015 по 2017 год он совершил 136 изнасилований, снимая происходящее на камеру. Преступления вскрылись в 2017 году, когда 18-летний студент, очнувшись во время нападения, сумел отбиться и вызвать полицию.
Парень настолько сильно избил нападавшего, что того пришлось доставить в госпиталь. Парадоксально, изначально полиция арестовала жертву-студента за нападение на Синагу, однако во время расследования вскрылась цепочка насилий. Мужчина хранил огромное количество видео и фото процесса изнасилования и последующего состояние жертв на своем телефоне.
После ареста в 2020 году и вынесения пожизненного приговора с минимумом в 40 лет тюрьмы, Синага содержится в HMP Wakefield. В июле 2023 года его жестоко избил другой заключённый, но преступник избежал серьёзных травм.
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Считается, что состоятельная семья Синаги уже провела переговоры с представителями индонезийского правительства, пытаясь добиться его возвращения. Часть британского населения в соцсетях это возмущает — люди верят, что на родине насильнику могут урезать срок, либо смягчить наказание иным образом.
Если британские власти дадут согласие на депортацию, Синагу (официально) обещают перевести в тюрьму максимальной безопасности в Индонезии.
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Мария Моисеева