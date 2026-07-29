Житель Подмосковья устроил теплицу с коноплёй в доме своей мамы
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 38-летнего жителя округа Чехов по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина организовал в гараже и частном доме своей матери в деревне Дулово теплицы для выращивания конопли.
«Злоумышленник оборудовал помещения специальными системами освещения и вентиляции. При обыске там обнаружили 88 пакетов с растениями и 16 контейнеров с растительным веществом, а также рулоны фольги, липкую ленту и вакууматор», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что в пакетах хранилась конопля, а в контейнерах — марихуана. Общий вес изъятых наркотиков составил девять килограммов.
Задержанный рассказал, что выращивал коноплю с 2025 года на продажу.