В Ленобласти спасатели извлекли из карьера тело утонувшего мужчины
В Ленинградской области мужчина утонул в карьере. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу региона.
Трагедия случилась 28 июля в посёлке Шапки. По предварительным данным, мужчина плавал в водоёме, однако в какой-то момент исчез под водой. Самостоятельно на поверхность он не всплыл.
На поиски погибшего выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Тосно. Спасатели достали тело мужчины из воды и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели гражданина в настоящий момент выясняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что школу в Хабаровском крае обязали выплатить компенсацию ученику, ставшему жертвой длительной травли со стороны сверстника. Стало известно, что один школьник в Солнечном районе систематически избивал и унижал другого, при этом учителя делали вид, что ничего не происходит.
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