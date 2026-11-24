В Подмосковье мальчик получил сотрясение мозга на занятии с нейропсихологом
В Подмосковье девятилетний мальчик вернулся от нейропсихолога с сотрясением мозга и разбитым носом. Специалист объяснил, что ребёнок просто не хотел заниматься. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в детском центре в Королёве. Отец привёл ребёнка к нейропсихологу, а через полчаса мальчик отказался продолжать урок.
По словам семьи, специалист силой усадил малыша и несколько раз ударил. В больнице у школьника зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, разбитые губу и нос. Родители обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело.
Затем материалы переквалифицировали в административное производство о побоях. Специалист, по версии следствия, не имел умысла избивать ребёнка, а травмы мальчик получил сам, когда сопротивлялся занятиям. Теперь родители добиваются пересмотра дела.
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