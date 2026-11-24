24 ноября 2026, 11:46

Фото: Istock/Dzurag

В Подмосковье девятилетний мальчик вернулся от нейропсихолога с сотрясением мозга и разбитым носом. Специалист объяснил, что ребёнок просто не хотел заниматься. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.