Пожарные провели в подмосковной деревне рейд по безопасности
Профилактический рейд, посвящённый предотвращению пожаров, провели в деревне Огуднево округа Щёлково работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жителям рассказали, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём и неправильная эксплуатация газовых и электрических приборов.
«Пожарные напомнили, что нужно следить за исправностью проводки, регулярно проверять состояние бытовой техники, не оставлять без присмотра работающие электронагреватели и газовые плиты и хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте», — говорится в сообщении.Жителям также посоветовали держать дома огнетушитель и установить автономные дымовые пожарные извещатели — они вовремя оповестят о задымлении.
Всем участникам бесед раздали тематические памятки.