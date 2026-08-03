В США похититель на глазах у полиции застрелил человека, лежащего в багажнике

03 августа 2026, 08:21

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Чино-Хиллс в штате Калифорния мужчина, подозреваемый в похищении, выстрелил в заложника после остановки автомобиля полицией. Инцидент произошел 29 июля на улице Монтеверде-Драйв. Об этом сообщает CBS News.