В США похититель на глазах у полиции застрелил человека, лежащего в багажнике
В Чино-Хиллс в штате Калифорния мужчина, подозреваемый в похищении, выстрелил в заложника после остановки автомобиля полицией. Инцидент произошел 29 июля на улице Монтеверде-Драйв. Об этом сообщает CBS News.
Правоохранители приехали на вызов о стрельбе и криках. Вскоре они заметили машину, ехавшую с высокой скоростью, и попытались остановить водителя. Тот не выполнил требование, после чего началась короткая погоня. Патрульные перекрыли путь автомобилю и велели двум мужчинам покинуть салон. Пассажир вышел и сдался полиции. Водитель, 37-летний Рейнальдо Кордован, открыл багажник машины и выстрелил в 35-летнего Роберто Родригеса, находившегося внутри.
Полицейские открыли огонь по Кордовану. Он получил ранения и позднее умер от потери крови. Сотрудники полиции обнаружили Родригеса в багажнике с огнестрельным ранением — он погиб. Пассажира задержали. Он не получил травм. Следствие устанавливает его причастность к преступлению, а также мотивы и отношения между участниками происшествия.
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