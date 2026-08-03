Крокодилы в Южной Флориде выбрали каяки и сап-доски для солнечных ванн

03 августа 2026, 07:26

Фото: iStock/AppleZoomZoom

Американские крокодилы в Южной Флориде стали забираться на каяки, сап-доски и гидроскутеры, чтобы погреться под солнцем. Рептилии используют плавсредства вместо привычных песчаных участков у воды. Об этом сообщает The Palm Beach Post.