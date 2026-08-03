Крокодилы в Южной Флориде выбрали каяки и сап-доски для солнечных ванн
Американские крокодилы в Южной Флориде стали забираться на каяки, сап-доски и гидроскутеры, чтобы погреться под солнцем. Рептилии используют плавсредства вместо привычных песчаных участков у воды. Об этом сообщает The Palm Beach Post.
Численность американских крокодилов в регионе росла несколько десятилетий. В 1970-х вид находился под угрозой исчезновения, а сейчас популяция насчитывает около двух тысяч животных. При этом застройка побережья и меры против эрозии сократили количество доступных берегов и мангровых зон.
Во многих районах рептилиям трудно выйти из воды, поэтому они приспосабливаются к новым условиям. Зоологи считают такую привычку важной для сохранения вида за пределами охраняемых зон, включая национальный парк «Эверглейдс». Отдыхающих порой настораживают крокодилы на лодках и досках.
В 1970-х годах вид считался находящимся под угрозой исчезновения, а сейчас в южной части штата насчитывается около 2 тысяч особей. Восстановлению популяции помогли охрана мест обитания, запрет на бесконтрольное уничтожение животных и программы защиты гнезд. Благодаря этому в 2007 году американского крокодила исключили из федерального списка исчезающих видов США, хотя во Флориде он по-прежнему охраняется.
Американские крокодилы обитают преимущественно в солоноватых и прибрежных водах — мангровых зарослях, лагунах, устьях рек и каналах. Они отличаются от аллигаторов более узкой V-образной мордой и обычно серо-оливковой окраской. Несмотря на внушительные размеры, эти рептилии в основном избегают людей; случаи нападений крайне редки. Главной угрозой для них остается сокращение естественных береговых участков из-за застройки побережья и укрепления берегов.
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