Женщина отрубила голову свекрови во время ссоры на Пхукете
В Таиланде на острове Пхукет во время семейной ссоры невестка убила и обезглавила свою 74-летнюю свекровь. Об этом сообщает издание Bangkok Post.
Трагедия произошла утром 2 августа в доме в округе Муанг. Предварительно, между свекровью и 36-летней фигуранткой по имени Сриван вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемая повалила пенсионерку на пол и нанесла ей множественные удары ножом, после чего отрубила голову.
Соседи вызвали полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили тело пожилой женщины в луже крови. Сриван находилась в ванной комнате, где ее и задержали. Муж женщины рассказал, что его супруга уже около десяти лет проходит психиатрическое лечение. За долгие годы совместной жизни она ежедневно ухаживала за свекровью, готовила и помогала ей переодеваться.
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