Житель Подольска попался на краже тахографов из грузовиков
Тахографы похитили из нескольких грузовиков, припаркованных на стоянке на территории городского округа Подольск. По подозрению в совершении этих преступлений полиция задержала местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Общая сумма ущерба от краж составила 104 тысячи рублей.
«У злоумышленника изъяли часть украденных устройств. Остальные он успел распродать», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Тахограф — это бортовое устройство, которое автоматически записывает данные о режиме движения машины и работы водителя, включая пробег, скорость, время пребывания шофёра за рулём, периоды его отдыха и другие параметры.