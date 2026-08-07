Достижения.рф

Житель Подольска попался на краже тахографов из грузовиков

оригинал Фото: istockphoto.com/Aziz Shamuratov

Тахографы похитили из нескольких грузовиков, припаркованных на стоянке на территории городского округа Подольск. По подозрению в совершении этих преступлений полиция задержала местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Общая сумма ущерба от краж составила 104 тысячи рублей.

«У злоумышленника изъяли часть украденных устройств. Остальные он успел распродать», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Тахограф — это бортовое устройство, которое автоматически записывает данные о режиме движения машины и работы водителя, включая пробег, скорость, время пребывания шофёра за рулём, периоды его отдыха и другие параметры.
Лев Каштанов

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