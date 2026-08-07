«Пыталась успокоить»: Россиянка задушила трёхмесячного сына руками из-за плача
В Красноярском крае следователи предъявили обвинение 18-летней жительнице города Ужур. Девушка подозревается в смерти своего трёхмесячного сына. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По информации следствия, подозреваемая проживала вместе с родителями и маленьким ребёнком. Утром 5 августа, когда взрослые ушли на работу, она осталась с младенцем одна. В какой-то момент мальчик заплакал.
Девушка попыталась его успокоить, но, применив физическую силу, сдавила руками шею и голову ребёнка. От полученных травм малыш скончался на месте. Сотрудники ведомства задержали подозреваемую. В отношении неё возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.
Сейчас следователи назначают необходимые экспертизы, в том числе судебно-психиатрическую. Вопрос об аресте гражданки остаётся открытым. В ГСУ СК России уточнили, что подозреваемая признала свою вину.
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