«Пыталась успокоить»: Россиянка задушила трёхмесячного сына руками из-за плача

07 августа 2026, 13:01

СК предъявил обвинение 18-летней матери из Ужура в убийстве младенца

Фото: Istock/globalmoments

В Красноярском крае следователи предъявили обвинение 18-летней жительнице города Ужур. Девушка подозревается в смерти своего трёхмесячного сына. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.