Странная серия самоубийств произошла в Пентагоне
Bloomberg: Пентагон расследует серию самоубийств в ведомстве
Киберкомандование США проводит расследование серии самоубийств среди военнослужащих, произошедших с начала июня по июль. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, не менее пяти человек покончили с собой. Такое количество инцидентов за короткий промежуток времени в ведомстве назвали «необычным явлением». Они «вызвали беспокойство» среди американских законодателей и военных руководителей.
«Они вновь подняли давние опасения чиновников по поводу психического здоровья военных хакеров, чья рабочая нагрузка за последний год резко возросла из-за зарубежных конфликтов», — говорится в материале.Американский чиновник отметил, что этом году нагрузка на Киберкомандование возросла из-за боевых действий в Иране и других военных конфликтов. Он добавил, что темп работы в ведомстве также ускорила гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта.