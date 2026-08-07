Странная серия самоубийств произошла в Пентагоне

07 августа 2026, 12:21

Bloomberg: Пентагон расследует серию самоубийств в ведомстве

Фото: iStock/Artem Onoprienko

Киберкомандование США проводит расследование серии самоубийств среди военнослужащих, произошедших с начала июня по июль. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.





По их информации, не менее пяти человек покончили с собой. Такое количество инцидентов за короткий промежуток времени в ведомстве назвали «необычным явлением». Они «вызвали беспокойство» среди американских законодателей и военных руководителей.

«Они вновь подняли давние опасения чиновников по поводу психического здоровья военных хакеров, чья рабочая нагрузка за последний год резко возросла из-за зарубежных конфликтов», — говорится в материале.