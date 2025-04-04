Житель Подольска украл из храма пожертвования на 300 тысяч рублей

Весна — пора для сельхозпроизводителей: идёт активная подготовка к посевной. В Подмосковье завершаются проверки готовности сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, завершается закупка минеральных удобрений, средств защиты растений и семян — преимущественно российского производства, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.