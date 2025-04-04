Житель Подольска украл из храма пожертвования на 300 тысяч рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 50-летнего жителя Подольска по подозрению в краже пожертвований из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленник, находясь в храме села Подъячево, подошёл к иконе Николая Чудотворца, открыл киот, незаметно забрал оттуда пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая стоимость похищенного составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. В ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенных украшений. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
Читайте также:
В Иркутске сторож пытался задушить девочку пакетом
Подростки устроили погоню на угнанной машине в Подмосковье и разбили ее
В Ульяновской области обнаружили подростка с перерезанным горлом
Лев Каштанов