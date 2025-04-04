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Житель Подольска украл из храма пожертвования на 300 тысяч рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Полицейские задержали 50-летнего жителя Подольска по подозрению в краже пожертвований из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленник, находясь в храме села Подъячево, подошёл к иконе Николая Чудотворца, открыл киот, незаметно забрал оттуда пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая стоимость похищенного составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. В ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенных украшений. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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В Подмосковье проверили качество фруктов, овощей, ягод и мёда
В Подмосковье исследовали более 89 тыс. ягод и плодоовощной продукции с начала года
04 апреля 2025, 16:08

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Качество овощей, фруктов и ягод, реализуемых на ярмарках и рынках Подмосковья, контролируют ветеринарно-санитарные специалисты областной госветслужбы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В первом квартале текущего года в лабораториях было проведено свыше 89,2 тысячи исследований, охвативших 76,7 тысячи проб этой категории товаров. Продукцию проверяли по органолептическим показателям, а также с применением методов нитратометрии и люминоскопии. Всего было исследовано 45,3 тысячи проб овощей и 28,8 тысяч — фруктов. Также проведены проверки 2,5 тысяч проб ягод, включая клубнику, голубику и другие виды.

Кроме того, за три месяца специалисты проанализировали 348 проб меда различных сортов, проведя по ним 1,3 тысячи исследований.

В Минсельхозпроде напомнили: приобретать овощи, фрукты, ягоды и мед следует только в официальных местах торговли. Покупки на стихийных рынках или у несанкционированных продавцов могут нести угрозу здоровью. Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение, свежесть и безопасность продукции. Отказ предъявить такие бумаги — серьезный повод отказаться от покупки.

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Биатлонистка Халили из Подмосковья завоевала медаль Кубка Содружества
04 апреля 2025, 15:57

Анастасия Халили (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Анастасия Халили завоевала серебряную медаль на финальном этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Анастасия Халили поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогу спринтерской гонке среди женщин. Дистанцию в 7,5 км с тремя штрафными ругами на трёх огневых рубежах она преодолела за 25 минут 0,3 секунды. Победу в гонке одержала представительница Республики Беларусь Динара Смольская, опередив Халили на 15 секунд. А третье место заняла ещё одна белорусская биатлонистка Анна Сола», — говорится в сообщении.
Всего в спринтерской гонке приняли участие 24 спортсменки.

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону проводится в Мурманске с 4 по 6 апреля.

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#подмосковье
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Посевная кампания в Подмосковье начнется 15 апреля
04 апреля 2025, 15:49

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Весна — пора для сельхозпроизводителей: идёт активная подготовка к посевной. В Подмосковье завершаются проверки готовности сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, завершается закупка минеральных удобрений, средств защиты растений и семян — преимущественно российского производства, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Если погодные условия сохранятся благоприятными, посевная кампания в регионе стартует с 15 апреля. По прогнозам, в этом году посевные площади увеличатся на 7% по сравнению с прошлым годом и достигнут 566,3 тысячи гектаров. Из них 102 тысячи гектаров (18%) — озимые культуры, засеянные осенью 2024 года, 216 тысяч гектаров (38%) — многолетние травы прошлых лет, а 248,3 тысячи гектаров (44%) займут яровые культуры.

«Работаем над реализацией национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика" — в этом году планируем нарастить производство, в том числе продукции растениеводства», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в этом году планируют нарастить валовый сбор: зерновых и зернобобовых — на 39 тысяч тонн, овощей — на 10 тысяч тонн, картофеля — на 1 тысячу тонн. По итогам 2024 года аграрии региона собрали 491 тысячу тонн зерновых и зернобобовых, 359 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей.

Для сельхозпроизводителей доступны меры государственной поддержки, подробности — в цифровом сервисе. Всего в этом году на растениеводство направлено 2,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.

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Подмосковный завод композитных материалов удвоил производственные мощности
04 апреля 2025, 15:24

Фото: компания «Гридекс-К»

Компания «Гридекс-К» вдвое увеличила выпуск изделий из композитных материалов, запустив новую автоматизированную линию. Предприятие является резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания производит армирующие сетки и продукцию из композитных материалов, которая используется в строительной сфере.
«Инвестиции в проект превысили 390 млн рублей. 120 млн из них привлечены по программе «Промышленная ипотека». В результате расширения производства и увеличения ассортимента материалов будут созданы дополнительные рабочие места. В этом году штат увеличат ещё на 30%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Гридекс-К» – инновационное предприятие по производству изделий на основе композитов из базальтового волокна. Они широко применяются в разных отраслях, в первую очередь – в дорожном и гражданском строительстве. Вся продукция проходит тщательную проверку и испытания, в том числе на прочность и устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Компания поставляет продукцию не только по всей России, но и экспортирует в страны СНГ и за рубеж

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В Подмосковье задержан чёрный лесоруб, возивший дрова грузовиками
04 апреля 2025, 15:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В муниципальном округе Лотошино задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сотрудники Микулинского участкового лесничества Волоколамского филиала Мособллеса во время патрулирования заметили выезжающий из леса автомобиль. Машину остановили. В кузове обнаружили дрова, а затем установили факт незаконной рубки лесных насаждений на лесной просеке. На место вызвали сотрудников полиции. Нарушителя доставили в отдел», – отметили в пресс-службе.
Как подчеркнули в региональном Комлесхозе, теперь чёрному лесорубу грозият крупный штраф и уголовное преследование.
«Вместо того, чтобы обеспечить себя дровами законно, человек пошёл на преступление. Теперь ему предстоит не только возместить значительный ущерб, причинённый лесному фонду, но и отвечать в соответствии с Уголовным кодексом», – сказал старший участковый лесничий Волоколамского филиала Мособллеса Александр Маслов.
Как напомнили в ведомстве, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечёт административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.

Незаконная рубка, серьёзное повреждение лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

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