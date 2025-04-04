В Иркутске сторож пытался задушить девочку пакетом

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В микрорайоне Юбилейный Иркутска, в подъезде многоквартирного дома, 35-летний сторож пытался задушить 8-летнюю девочку пакетом.
Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, мужчина следовал за ребёнком до дома. Он накинулся на девочку, она начала сопротивляться и стучать в двери. После этого преступник выбежал на улицу и стал сторожить её под окнами.
Школьница позвонила отцу, который находился недалеко, и рассказала о случившемся. Отец девочки быстро нашёл злоумышленника и скрутил его, он вызвал полицию.
Сторожа доставили в отдел. В отношении его возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Школьница позвонила отцу, который находился недалеко, и рассказала о случившемся. Отец девочки быстро нашёл злоумышленника и скрутил его, он вызвал полицию.
Сторожа доставили в отдел. В отношении его возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Анастасия Чубина