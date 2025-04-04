Подростки устроили погоню на угнанной машине в Подмосковье и разбили ее

Подростки, сбежавшие из социального центра в подмосковном Павловском Посаде, едва не сбили человека на угнанной у воспитателя машине. Как пишет Shot, влюбленные Даша и Миша 15 и 16 лет спланировали побег, а потом решили взять с собой 13-летнего Тимофея.