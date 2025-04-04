Подростки устроили погоню на угнанной машине в Подмосковье и разбили ее

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev
Подростки, сбежавшие из социального центра в подмосковном Павловском Посаде, едва не сбили человека на угнанной у воспитателя машине. Как пишет Shot, влюбленные Даша и Миша 15 и 16 лет спланировали побег, а потом решили взять с собой 13-летнего Тимофея.
Ребята вылезли в окно, взяли ключи от иномарки и выехали на трассу М4 «Дон», пожелав добраться до Сочи. На дороге их заметили сотрудники ГИБДД. Доехав по платного КПП, подростки едва не зацепили сотрудника, а затем врезались, разбив машину. С Дашей и Тимофеем уже разбираются полицейские, а Мишу разыскивают.
Перед этим стало известно о найденной в Ульяновской области 14-летней девочке с перерезанным горлом.
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Никита Кротов