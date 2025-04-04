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Подростки устроили погоню на угнанной машине в Подмосковье и разбили ее

Shot: Подростки чуть не сбили человека на угнанной в Подмосковье машине
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Подростки, сбежавшие из социального центра в подмосковном Павловском Посаде, едва не сбили человека на угнанной у воспитателя машине. Как пишет Shot, влюбленные Даша и Миша 15 и 16 лет спланировали побег, а потом решили взять с собой 13-летнего Тимофея.
Ребята вылезли в окно, взяли ключи от иномарки и выехали на трассу М4 «Дон», пожелав добраться до Сочи. На дороге их заметили сотрудники ГИБДД. Доехав по платного КПП, подростки едва не зацепили сотрудника, а затем врезались, разбив машину. С Дашей и Тимофеем уже разбираются полицейские, а Мишу разыскивают.

Перед этим стало известно о найденной в Ульяновской области 14-летней девочке с перерезанным горлом.

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#россия
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#новости
#машины
В Ульяновской области обнаружили подростка с перерезанным горлом
14-летнюю девочку с перерезанным горлом нашли в погребе в Ульяновской области
04 апреля 2025, 12:43

Фото: iStock/Timur Malazoniia

В селе Тумкино, на улице Полевой (Ульяновская область), в погребе дома, нашли тело 14-летней Влады М., у девочки было перерезано горло.
Как сообщает телеграм-канал «112», мама подростка Наталья Ивановна ночевала у друга, девочка осталась дома одна.

Утром женщина позвонила дочери, но она не взяла трубку. Тогда она позвонила тётке (живёт в доме напротив), попросила проверить ребёнка. Когда та зашла в дом, то увидела жуткую картину: кругом была кровь, Влады не было. Следы крови привели женщину к погребу, где лежала девочка.

Как пишет «112», подростка зарезали в доме, оттащили и сбросили в подпол. Кто проник в дом и зверски убил девочку, пока неизвестно. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.

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В Петербурге подросток облил свою бабушку кипятком
04 апреля 2025, 12:25

Фото: iStock/banusevim

В Санкт-Петербурге, на проспекте Наставников, 17-летний парень облил кипятком свою 75-летнюю бабушку. Пострадавшая пенсионерку госпитализировали с термическими ожогами тела и инфицированной раной.
Как пишет издание «78.ru», инцидент произошёл вечером 29 марта. Выяснилось, что ранее между женщиной и её внуком был конфликт. После ссоры пенсионерка налила себе чай, подросток подошёл и плеснул горячим напитком в женщину.

Пострадавшая была госпитализирована с термическими ожогами 2-й степени головы, груди, шеи, инфицированной раной. У неё поражено 14% поверхности тела.

Известно, что ранее подросток состоял на учёте в полиции, по словам источника, этому способствовала сама бабушка. Также известно, что молодой человек учится в колледже на педагога музыкального образования.

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Спасатели в Сочи вытащили губу 9-летней девочки из машинки для стрижки ногтей
04 апреля 2025, 11:39

Фото: istockphoto/Mikhail Yakovlev

Сотрудники МЧС в Сочи вытащили губу 9-летней девочки из машинки для стрижки ногтей. Об этом пишет тг-канал 112. Механизм зажал губу непонятным образом, однако, действуя максимально осторожно, специалисты освободили ребенка из механического плена.
«К счастью, обошлось без травм», — сказано в публикации канала.
Ранее стало известно о том, что мать ударила ножницами пятилетнего ребенка в Казани. Мальчик умер на месте, женщина сама вызвала полицейских, признавшись в содеянном. Уточнялось, что 27-летняя злоумышленница находится в неадекватном состоянии. Вероятно, причиной послужила расправа над ребенком. Следователи сейчас разбираются в деталях, открыто уголовное дело.

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Мать до смерти забила ножницами пятилетнего ребенка в Казани
04 апреля 2025, 11:25

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Казани женщина до смерти забила ножницами своего пятилетнего сына и сдалась полиции. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 27-летняя мать в какой-то момент схватила ножницы и несколько раз ударила ими маленького сына. Ребенок скончался на месте. Все случилось в доме 8А по улице Юлиуса Фучика. Когда женщина поняла, что натворила, сама вызвала полицию и во всем призналась.

Убийцу задержали. Она находится в неадекватном состоянии. Предполагается, что помутнение рассудка стало причиной расправы над сыном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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SHOT: воздушный шар с российскими туристами упал в ОАЭ
04 апреля 2025, 11:20

Фото: iStock/Sergei Ginak

В Объединенных Арабских Эмиратах два человека погибли в результате падения воздушного шара. Несколько туристов, в числе которых две россиянки, также пострадали, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, полет должен был длиться час и проводился компанией Rayna Tours. В группе было 12 человек, которые собирались полететь над пустынями Дубая на рассвете.

«Максимальная высота полета составляла 1,2 километра. Пассажиры долго ждали взлета, а когда шар наконец поднялся, он постоянно трясся», — сообщает источник.

Через 40 минут после начала полета шар сильно накренился и упал, а корзина с людьми перевернулась. Некоторые туристы не удержались и выпали наружу из-за порвавшихся ремней. Остальные получили серьезные травмы и были накрыты шаром, словно куполом. По последним данным, пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом и среднем состоянии. Два человека погибли — это иностранные граждане, мужчина и женщина.

«Российские туристы, мама и дочка, также получили серьезные травмы», — добавил собеседник Shot.
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