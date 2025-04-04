В Ульяновской области обнаружили подростка с перерезанным горлом

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В селе Тумкино, на улице Полевой (Ульяновская область), в погребе дома, нашли тело 14-летней Влады М., у девочки было перерезано горло.
Как сообщает телеграм-канал «112», мама подростка Наталья Ивановна ночевала у друга, девочка осталась дома одна.
Утром женщина позвонила дочери, но она не взяла трубку. Тогда она позвонила тётке (живёт в доме напротив), попросила проверить ребёнка. Когда та зашла в дом, то увидела жуткую картину: кругом была кровь, Влады не было. Следы крови привели женщину к погребу, где лежала девочка.
Как пишет «112», подростка зарезали в доме, оттащили и сбросили в подпол. Кто проник в дом и зверски убил девочку, пока неизвестно. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.
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Утром женщина позвонила дочери, но она не взяла трубку. Тогда она позвонила тётке (живёт в доме напротив), попросила проверить ребёнка. Когда та зашла в дом, то увидела жуткую картину: кругом была кровь, Влады не было. Следы крови привели женщину к погребу, где лежала девочка.
Как пишет «112», подростка зарезали в доме, оттащили и сбросили в подпол. Кто проник в дом и зверски убил девочку, пока неизвестно. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.
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Анастасия Чубина