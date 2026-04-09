Массовое ДТП произошло на юго-западе Москвы

Массовое ДТП с восемью авто произошло на Ленинском проспекте в Москве
В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.



Информацией об инциденте 9 апреля с «Известиями» поделился информированный источник. По предварительным данным собеседника, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее дорожный инцидент зафиксировали на проспекте Багратиона, где столкнулись несколько машин. В той аварии один человек не смог самостоятельно выбраться из автомобиля. На место прибыли спасатели, которые приступили к его деблокированию.

В 400 метрах от этого места позднее произошло ещё одно столкновение — двух Mercedes. В результате ДТП травмы получил один человек.

Никита Кротов

