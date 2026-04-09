Массовое ДТП произошло на юго-западе Москвы
В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.
Информацией об инциденте 9 апреля с «Известиями» поделился информированный источник. По предварительным данным собеседника, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее дорожный инцидент зафиксировали на проспекте Багратиона, где столкнулись несколько машин. В той аварии один человек не смог самостоятельно выбраться из автомобиля. На место прибыли спасатели, которые приступили к его деблокированию.
В 400 метрах от этого места позднее произошло ещё одно столкновение — двух Mercedes. В результате ДТП травмы получил один человек.
Читайте также: