Россиянин отправил в реанимацию двух студентов из Индии и поплатился
Архангельский Октябрьский районный суд вынес арестовал 32-летнего Дмитрия Волкова, подозреваемого в покушении на убийство двух студентов из Индии. Об этом сообщается на странице инстанции во «ВКонтакте».
По версии следствия, все произошло в ночь на 7 апреля в кафе «Кулинария» на улице Гагарина, где проводили время учащиеся Северного государственного медицинского университета, приехавшие из Индии.
Россиянин, проживающий в соседнем доме и официально нетрудоустроенный, возмутился шумом, доносившимся из заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял нож и направился в кафе. Там мужчина нанес одному студенту удар в грудь, а другому — два удара в грудь и живот. После содеянного он скрылся.
Обоих пострадавших госпитализировали, сейчас они находятся в реанимации. Фигуранта заключили под стражу до 4 июня на время расследования.
