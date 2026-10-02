02 октября 2026, 07:01

Уголовное дело в отношении похитителя девочки в Смоленске прекратили из-за его смерти

Фото: iStock/simpson33

Уголовное дело в отношении похитителя маленькой девочки в Смоленске прекратили из-за его смерти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.





Напомним, что утром 24 февраля 2026 года школьница ушла на прогулку с тойтерьером, но потом не вернулась домой. Её мать нашла во дворе только собаку. Поиски шли несколько дней — волонтеры и неравнодушные жители оказали правоохранителям огромную помощь.





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«Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи с его смертью», — говорится в материале.