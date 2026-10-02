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Дело в отношении похитителя маленькой девочки в Смоленске прекратили

Уголовное дело в отношении похитителя девочки в Смоленске прекратили из-за его смерти
Фото: iStock/simpson33

Уголовное дело в отношении похитителя маленькой девочки в Смоленске прекратили из-за его смерти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.



Напомним, что утром 24 февраля 2026 года школьница ушла на прогулку с тойтерьером, но потом не вернулась домой. Её мать нашла во дворе только собаку. Поиски шли несколько дней — волонтеры и неравнодушные жители оказали правоохранителям огромную помощь.

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Вечером 26 февраля девочку обнаружили в одной из городских квартир, где также находился мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест.
«Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи с его смертью», — говорится в материале.
Уточняется, что фигурант скончался вскоре после задержания. Мужчина признался в похищении девочки, но мотив его действий так и остался загадкой — ни сам преступник, ни его сожительница не раскрыли детали случившегося.

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Мария Моисеева

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