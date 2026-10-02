Хозяин жестоко ударил маленького мопса в челюсть во время прогулки в Благовещенске

02 октября 2026, 03:57

Amur Mash: Житель Благовещенска ударил своего мопса ногой в челюсть во время прогулки

Фото: iStock/Sonia Dubois

В Благовещенске местный житель во время прогулки жестоко ударил собственного мопса. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.