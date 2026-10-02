Хозяин жестоко ударил маленького мопса в челюсть во время прогулки в Благовещенске
В Благовещенске местный житель во время прогулки жестоко ударил собственного мопса. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры инцидента.
Согласно материалу, соседи давно замечали, что мужчина грубо ведёт себя с одной из своих собак. Обычно он ограничивался криком, но в последний раз дело дошло до физического насилия.
На глазах у очевидцев гражданин схватил малыша за шкирку, перетащил его на другое место, где стоял пес побольше, и кинул с небольшой высоты на асфальт. Мопс неуклюже откатился в сторону, а когда привстал, то получил от хозяина удар ногой в челюсть. Зоозащитники намерены добиваться наказания для мужчины за жестокое обращение с животным.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Забайкалье мужчина вступил в борьбу с волком, который напал на него на крыльце дома. Подробности читайте здесь.
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