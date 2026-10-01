Житель Бурятии избил мальчика из-за ссоры с его сыном на детской площадке
В Закаменске мужчина напал на маленького мальчика после того, как тот поссорился с его сыном на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «СУ СК России по Республике Бурятия».
Конфликт между двумя детьми произошёл 26 сентября. Ребята спорили рядом с песочницей, но за одного из них вдруг решил «заступиться» отец. Взрослый ударил другого ребёнка по ноге и начал угрожать ему, держа в руках автомобильный ключ. Затем мужчина ушел с места происшествия вместе с сыном.
Медики диагностировали у пострадавшего перелом костей голени. Напавшего на мальчика отца задержали — ему предъявили обвинение в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. Сейчас следователи решают вопрос о мере пресечения.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тюмени двухлетняя девочка получила переломы двух пальцев в детском саду. Подробности читайте здесь.
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