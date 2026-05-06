Достижения.рф

Житель Шаховской устроил в своём дачном доме теплицу для конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

34-летнего жителя Шаховской задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служб подмосковного главка МВД.



В дачном доме задержанного полицейские нашли три гроубокса, лампы, вентиляторы, вакууматор и весы, а также 13 банок и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения.

«Экспертиза показала, что содержимое банок является марихуаной общей массой свыше 500 граммов. Остальное вещество проверят в ходе расследования», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что начал выращивать коноплю в прошлом году и что занимается нелегальным «огородничеством» исключительно для личного употребления.

Против мужчины завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0