Житель Шаховской устроил в своём дачном доме теплицу для конопли
34-летнего жителя Шаховской задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служб подмосковного главка МВД.
В дачном доме задержанного полицейские нашли три гроубокса, лампы, вентиляторы, вакууматор и весы, а также 13 банок и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения.
«Экспертиза показала, что содержимое банок является марихуаной общей массой свыше 500 граммов. Остальное вещество проверят в ходе расследования», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что начал выращивать коноплю в прошлом году и что занимается нелегальным «огородничеством» исключительно для личного употребления.
Против мужчины завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.