Житель Шаховской устроил в своём дачном доме теплицу для конопли

06 мая 2026, 09:01

34-летнего жителя Шаховской задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служб подмосковного главка МВД.





В дачном доме задержанного полицейские нашли три гроубокса, лампы, вентиляторы, вакууматор и весы, а также 13 банок и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения.





«Экспертиза показала, что содержимое банок является марихуаной общей массой свыше 500 граммов. Остальное вещество проверят в ходе расследования», — говорится в сообщении.