Охранника Дональда Трампа задержали за непристойное поведение
Сотрудник Секретной службы США Джон Спиллман оказался в центре громкого скандала во Флориде. Полицейские задержали его в отеле при аэропорте Майами после жалоб постояльцев. Об этом пишет New York Post.
По словам жильцов, 33-летний агент шел за ними до номера на шестом этаже. Через несколько минут они увидели мужчину без штанов у входа. На глазах у гостей он занимался мастурбацией, после чего люди вызвали охрану. Сотрудники безопасности поднялись наверх и нашли Спиллмана на прежнем месте. Мужчина оставался обнаженным ниже пояса и не прекращал свои действия. Затем силовики увезли его в участок.
Позже следствие установило цель его приезда в Майами. Агент должен был обеспечивать безопасность лидера США Дональда Трампа на турнире «PGA Cadillac Championship». В полиции уточнили: к моменту инцидента мероприятие уже завершилось, поэтому смена закончилась раньше. Секретная служба отстранила сотрудника до конца проверки и разбирательства. Суд назначил первое заседание на 27 мая.
