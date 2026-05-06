Мужчина вломился в квартиру бывшей девушки, где зарезал её вместе с матерью-пенсионеркой
В Японии 51-летний мужчина вломился в квартиру к своей бывшей девушке и зарезал её вместе с 76-летней матерью. Информацию об этом распространило издание Japan Today.
Тела 41-летней Юки Мураками и её матери Кадзуко обнаружили 8 апреля в квартире города Идзуми. Родственник пришёл туда после звонка с работы Мураками, где сообщили, что она не вышла на смену.
Обезображенное тело Юки лежало в пижаме возле кухни, труп пенсионерки — в гостиной. Дверь была не заперта, рядом со входом остались окровавые следы обуви. На телах нашли множественные ножевые ранения в области шеи, головы и спины. У Юки также были синяки на щеке.
Полиция быстро вышла на след убийцы. Им оказался 51-летний бывший возлюбленный Юки по имени Тэруюки Сугихира. Пара встречалась более восьми лет и рассталась в марте, мужчина уже признал свою вину. Установлено, что он пришел к дому жертвы ранним утром и напал на неё и её мать.
