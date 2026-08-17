Житель Ступина отдал мошенникам 1,3 млн рублей при попытке купить мотоцикл

17 августа 2026, 09:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Покупка мотоцикла для жителя Ступина обернулась потерей 1,3 млн рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Преступники разместили в интернете фальшивое объявлении о продаже. Когда они получили запрос от потенциального покупателя, то связались с человеком, который на самом деле продавал свой мотоцикл и назвали себя юридической организацией, заинтересованной в покупке. Они сказали, что для заключения сделки направят своего сотрудника.





«Жителю Ступина дали адрес реального продавца, он осмотрел товар, а деньги перевёл на счета, указанные мошенниками. Спустя некоторое время он догадался, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.