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Старушка погибла из-за поджога деревенского дома

Британка подожгла деревенский дом с 90-летней знакомой
Фото: iStock/Kara Capaldo

90-летняя жительница Великобритании погибла при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает издание The Independent.



Трагедия произошла в деревне Хардвик в графстве Глостершир. Полицейские задержали 60-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве и умышленном поджоге.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пенсионерку без сознания внутри здания. Медики пытались привести ее в чувство, но их усилия оказались тщетны.

В настоящее время предполагаемая поджигательница находится под стражей. Правоохранители выяснили, что она была знакома с жертвой. Расследование преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что 38-летняя жительница японского города Косай попыталась зарезать бывшего мужа катаной и кухонным ножом. Женщина подкараулила мужчину на парковке возле банка, чтобы обсудить вопросы, связанные с выплатой алиментов.

Лидия Пономарева

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