В США пара шесть лет возила в машине останки своих детей
В американском штате Колорадо арестованы Хесус Домингес-старший и Корена Миньярез, которые шесть лет скрывали смерти своих детей — пятилетнего Хесуса и трехлетней Есении — и перевозили их останки в автомобиле.
Полиция начала расследование после звонка матери Миньярез в январе 2024 года. Она сообщила о подозрительном бетонном контейнере с запахом разложения и чемодане в машине дочери. При обыске правоохранители обнаружили в контейнере останки мальчика, а в багажнике автомобиля — кости девочки. Судмедэкспертиза установила, что дети умерли в 2018 году.
По словам Домингеса-старшего, Есения умерла в марте 2018 года в машине, сидя в мусорном мешке после того, как обмочилась. На ее теле были следы побоев, нанесенных Миньярез. В апреле того же года при аналогичных обстоятельствах погиб Хесус-младший. Отец утверждает, что дети перестали дышать «естественным образом», но полиция подозревает систематическое домашнее насилие.
Оба подозреваемых арестованы. Расследование продолжается, при этом Домингес-старший заключил сделку со следствием и дал показания против Миньярез. Ранее в Колорадо уже фиксировались случаи сокрытия тел: другая пара 18 месяцев скрывала смерть любовника, чтобы получать его социальные выплаты.
