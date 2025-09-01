В США пара шесть лет возила в машине останки своих детей

01 сентября 2025, 05:04

Фото: Istock/Volha Rahalskaya

В американском штате Колорадо арестованы Хесус Домингес-старший и Корена Миньярез, которые шесть лет скрывали смерти своих детей — пятилетнего Хесуса и трехлетней Есении — и перевозили их останки в автомобиле.