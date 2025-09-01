В Фастове мужчина после ссоры расстрелял отца и сына
В городе Фастов Киевской области 53-летний мужчина застрелил 28-летнего мужчину и ранил его отца после конфликта, преступник задержан полицией.
Инцидент произошел 31 августа в Фастове Киевской области. По данным Национальной полиции Украины, между 53-летним местным жителем и двумя мужчинами — отцом и сыном — произошел конфликт. После ссоры злоумышленник уехал к себе домой, взял оружие, вернулся к оппонентам и произвел в них несколько выстрелов.
Свидетелем происшествия стал начальник отдела превенции полиции Фастовского района, который находился вне службы. Он немедленно задержал стрелка и вызвал скорую помощь для пострадавших. В результате 28-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений, его отец госпитализирован с тяжелыми травмами.
Правоохранители задержали 53-летнего подозреваемого и изъяли у него оружие. Возбуждены уголовные производства по фактам умышленного убийства, покушения на убийство и незаконного обращения с оружием.
