В пансионате для пожилых людей в Петербурге произошел инцидент с летальным исходом
В частном пансионате для пожилых людей в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел трагический инцидент, в результате которого одна пенсионерка забила до смерти другую.
По информации агентства «Оперативное прикрытие», 84-летняя женщина была доставлена в больницу №26 в последний день лета в 10:48. Несмотря на срочную госпитализацию и попытки реанимации, пациентка скончалась вскоре после поступления. У нее были диагностированы инсульт, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и гематома под глазом.
Согласно показаниям 56-летней сиделки, утром 26 августа она обнаружила одну из пенсионерок, избивающую другую по голове. В настоящее время следственные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. Труп погибшей направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точной причины смерти.
