Житель Талдомского округа выращивал в подвале своего дома коноплю
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала 29-летнего жителя Талдомского городского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчина выращивал коноплю на цокольном этаже своего дома в рабочем посёлке Запрудня Талдомского округа. При обыске полицейские обнаружили в помещении пятнадцать кустов конопли, а также банку и пакет в веществом растительного происхождения», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество является марихуаной, общий вес наркотика составил около 800 граммов.
Задержанный рассказал, что выращивал марихуану уже три месяца для личного потребления. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».