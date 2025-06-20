«Не будет двух миллионов — не будет дочки»: Мошенники похитили студентку из Нижегородской области и стали писать ее родным ужасные угрозы
21-летняя студентка филологического факультета Варвара Панина из Нижегородской области была похищена мошенниками, которые угрожают ей увечьями и сексуальным рабством. Аферисты требуют у родителей жертвы огромный выкуп, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на отца студентки.
Последний раз пропавшую девушку видели утром 9 июня. В тот же день ее зафиксировали камеры наблюдения в московском аэропорту Шереметьево, после чего следы Паниной теряются.
Спустя два дня ее родственникам начали приходить сообщения с обнаженными фотографиями Варвары и требованием выкупа в размере двух миллионов рублей. В случае отказа похитители угрожают отрезать ей конечности.
Telegram-канал Baza также сообщал, что близким Паниной отправили видео, где заплаканная девушка умоляет перевести деньги. Сейчас ведутся активные помощи девушки, задействованы правоохранители и волонтеры.
Есть версия, что Панина могла стать жертвой аферистов и скрывается от семьи под давлением угроз о возбуждении уголовных дел против родных. Telegram-канал уточнял, что незадолго до исчезновения девушка активно брала деньги в долг у родственников и оформляла микрозаймы. Она заняла у знакомых более 100 тысяч рублей.
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