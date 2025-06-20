«Не будет двух миллионов — не будет дочки»: Мошенники похитили студентку из Нижегородской области и стали писать ее родным ужасные угрозы

20 июня 2025, 02:14

Аферисты похитили студентку из Нижегородской области и угрожают ей рабством и увечьями

Фото: iStock/Ruslan Sitarchuk

21-летняя студентка филологического факультета Варвара Панина из Нижегородской области была похищена мошенниками, которые угрожают ей увечьями и сексуальным рабством. Аферисты требуют у родителей жертвы огромный выкуп, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на отца студентки.