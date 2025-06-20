Владельцу ФК «Торпедо» Соболеву и директору клуба Скородумову грозит до 7 лет тюрьмы

20 июня 2025, 00:34

Фото: iStock/matimix

Владельцу футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Владимиру Скородумову грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.