Владельцу ФК «Торпедо» Соболеву и директору клуба Скородумову грозит до 7 лет тюрьмы
Владельцу футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Владимиру Скородумову грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Как рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы обвиняемых, уголовное дело было возбуждено по статье о противоправном влиянии на результат официального спортивного соревнования организованной группой. В настоящее время Соболев и Скородумов находятся на допросе, одновременно в их домах и офисе «Торпедо» проводятся обыски.
По данным источника в спортивных кругах Telegram-канала Mash, обыски прошли сегодня, а само дело было возбуждено следственным департаментом МВД накануне. Следствие считает, что обвиняемые пытались «купить» один из матчей команды.
Mash уточняет, что на официальном сайте ФК «Торпедо» были удалены все страницы с информацией о руководстве клуба.
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