Консульство РФ выясняет обстоятельства зверского убийства россиянки и её дочери в Риме
Консульский отдел посольства России в Италии активно работает над выяснением всех обстоятельств гибели предполагаемой гражданки РФ и ее 11-месячной дочери. Их тела были обнаружены в римском парке. Об этом российским журналистам сообщил заведующий консульским отделом Андрей Харченко, передает ТАСС.
По словам дипломата, в связи с появившейся в итальянских СМИ информацией о жестоком убийстве Анастасии Трофимовой, уроженки Омска, и ее ребенка, предположительно совершенном ее американским сожителем, известным как Рексал Форд или Френсис Кауфман, консульство РФ запросило подробные сведения у итальянских компетентных органов.
«Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США, который после совершения преступления покинул Италию и был задержан на территории Греции», — добавил Харченко.
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Личность женщины и ребенка удалось установить благодаря итальянскому телешоу, аналогичному программе «Ищи меня». В эфире выступила женщина из Омска, назвавшаяся матерью и бабушкой погибших.
Тела сначала младенца, а затем женщины были обнаружены 7 июня в парке Виллы Панфили. Очевидцы сообщали, что видели мать с ребенком в Риме в компании американца, тот был пьян. Позже он был замечен с девочкой, уже без спутницы.
Следователи полагают, что женщина погибла раньше дочери. Точные причины смерти женщины пока не установлены. Следов насилия на теле матери не обнаружено, тогда как на теле девочки есть следы побоев и травм.