Консульство РФ выясняет обстоятельства зверского убийства россиянки и её дочери в Риме

20 июня 2025, 04:11

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Консульский отдел посольства России в Италии активно работает над выяснением всех обстоятельств гибели предполагаемой гражданки РФ и ее 11-месячной дочери. Их тела были обнаружены в римском парке. Об этом российским журналистам сообщил заведующий консульским отделом Андрей Харченко, передает ТАСС.





По словам дипломата, в связи с появившейся в итальянских СМИ информацией о жестоком убийстве Анастасии Трофимовой, уроженки Омска, и ее ребенка, предположительно совершенном ее американским сожителем, известным как Рексал Форд или Френсис Кауфман, консульство РФ запросило подробные сведения у итальянских компетентных органов.





«Ведем активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США, который после совершения преступления покинул Италию и был задержан на территории Греции», — добавил Харченко.