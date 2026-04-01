Достижения.рф

Житель Воскресенска напал с ножом на начальницу и её охранника

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

63-летнего жителя Воскресенска, работающего в местной ресурсоснабжающей организации, задержали сотрудники вневедомственной охраны за нападение с ножом на коллег. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Инцидент произошёл в офисе компании на Пионерской улице.

«Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина был недоволен условиями труда. Поэтому он пришёл с ножом и угрожал убийством работодательнице и охраннику, который пытался его остановить», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы передали задержанного полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным из открытых источников, на улице Пионерская в Воскресенске находится окружной филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0