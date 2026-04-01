Взрыв газа произошел в Ингушетии, погибла целая семья
В Ингушетии спустя десять дней после взрыва газа в частном доме скончались пострадавшие мать и двое ее детей. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Трагедия произошла в ночь на 21 марта в селении Троицкое Сунженского района. В результате воспламенения газовоздушной смеси тяжелые травмы получили женщина и ее несовершеннолетние дети. Всех их госпитализировали.
В ведомстве уточнили, что медики боролись за жизнь пациентов несколько дней, однако полученные при взрыве повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Через два дня после происшествия умер старший мальчик 2013 года рождения. 24 марта скончалась их мать 1984 года рождения, а 27 марта — младший ребенок 2016 года рождения.
По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание газовоздушной смеси. В настоящее время специалисты проводят необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту взрыва Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело.
