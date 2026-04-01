Осуждённый за пьяную езду сбежал из ростовской колонии
Сотрудники МВД разыскивают Виктора Третьяка, сбежавшего из колонии-поселения в Ростовской области. Мужчину осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом информируют Telegram-каналы.
Заключённый имеет неснятую судимость. После побега он начал активно вести социальные сети. В своём профиле Третьяк публикует снимки машин с подписью «криминальный регион».
В публикациях мужчина заявляет: «Жизнь одна и хочется все попробовать». Также он открыто признаёт положительное отношение к алкогольным напиткам. Правоохранительные органы продолжают поиски беглеца.
Ранее стало известно, что на концерте рэпера Славы КПСС в петербургском клубе А2 произошёл конфликт с участием поклонницы. Представители охраны заведения рассказали, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Читайте также: